Leao Milan, i dubbi di Adani: «Fonseca vuole farlo giocare nel traffico, ma è una sfida audace. Secondo me Leao deve...»

Leao Milan, i dubbi di Adani sulla nuova posizione nell’attacco del Milan provata da Fonseca: «Per me è un giocatore da banda…»

Adani a Viva El Futbol ha espresso alcuni dubbi sulla nuova posizione di Leao nell’attacco del Milan provata da Fonseca.



LE PAROLE – «Per me Leao è un giocatore da banda. Nel traffico devi connetterti con gli altri e infatti non ha fatto bene con l’Empoli, squadra non all’altezza in quella partita. Ma nemmeno Leao è stato all’altezza. Fonseca gli vuol far fare un lavoro più dentro al campo lasciando la corsia a Theo Hernandez e l’inserimetno a Reijnders. Lo vuole far giocare nel traffico davanti a Fofana, insieme a Pulisic, con Morata che viene fuori. Onestamente lì è una sfida molto audace. Secondo me Leao il lavoro lo deve fare sulla fascia, con la sua anarchia».