Leao ma che fai? Fuma e balla dopo il 5-0 contro l’Atalanta – VIDEO

Rafael Leao ripreso in discoteca dopo la tremenda sconfitta subita contro l’Atalanta ieri per 5-0: ecco le immagini

Continuano le polemiche al Milan dopo la disastrosa sconfitta di ieri contro l’Atalanta al Gewiss stadium per 5-0. Rafael Leao, sceso in campo per la terza volta da titolare in stagione, è stato ritratto nella storia instagram di un amico intento a fumare da un narghilè e ballare in una discoteca.

Un atteggiamento che sicuramente non verrà accolto con gioia dai tifosi del Milan tremendamente delusi dall’andamento della squadra in campionato.