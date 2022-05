Leao: «Interesse di grandi club? Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra». Le parole dell’attaccante rossonero

Rafael Leao ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro dal ritiro della nazionale portoghese. Le sue parole in merito all’interesse di grandi club:

«Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza. Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille. La gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, mi sono evoluto. Poi un passaggio importante per il Milan. I primi due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro».