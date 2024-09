Leao fa INFURIARE Fonseca: la REAZIONE dell’allenatore dopo il MIRACOLO di Sommer in Inter Milan. Cosa è succcesso

Leao al 74′ di Inter Milan ha avuto una grande occasione in contropiede per portare in vantaggio i rossoneri nel derby. L’attaccante portoghese, servito da Abraham dopo una grande azione partita da Reinjders e ispirata da Morata, ha costretto Sommer al miracolo mettendosi in proprio invece che tentare di servire Pulisic, tutto solo, al centro.

Questa scelta ha fatto infuriare Fonseca che dalla panchina ha fatto il gesto del 3, come ad indicare le 3 possibilità di scelta che aveva Leao… A raccontare cosa è successo è stato Dazn.