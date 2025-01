Leao sull'addio di Fonseca: «Nulla da dire sulla nostra relazione: qualcosa non ha funzionato. Panchine? Nessuna spiegazione data, ma ho imparato che...»

Leao, esterno del Milan, ha commentato l’addio di Fonseca nell’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, esterno del Milan, ha dichiarato:

FONSECA – «Sulla nostra relazione allenatore-giocatore non ho nulla da dire, anche se all’inizio un paio di situazioni che abbiamo dovuto risolverle. Ha cercato di fare il suo lavoro, di applicare le sue idee e io credo che ci sia sempre da imparare. Ma non ha funzionato e se doveva rimanere o meno, non lo decido certo io. Posso però dire che tutti hanno provato a dare il massimo e che a Fonseca auguro il meglio. Le panchine hanno deluso o caricato? Un po’ e un po’. Credo che almeno una spiegazione per tre panchine di fila si possa dare, però a volte gli allenatori fanno così… Era la prima volta che mi succedeva al Milan e ho anche imparato. Se mi ricapiterà, e spero di no perché voglio stare sempre in campo, sarò più consapevole di cosa devo fare ovvero rimanere concentrato, non buttarmi giù o perdere la fiducia in me stesso, che è la cosa più importante per rendere al meglio nel nostro lavoro. In ogni caso il passato è passato e io guardo con fiducia al futuro».