Leao e quel sorpasso in sprint su D’Ambrosio fatto col sorriso – FOTO

Rafael Leao, chiamato titolare da Stefano Pioli per sostituire l’infortunato Rebic, è stato protagonista di una gara eccellente ieri sera nel derby contro l’Inter. L’attaccante portoghese ha lottato aspramente su ogni pallone confezionando, soprattutto, la giocata che ha portato al raddoppio rossonero firmato Zlatan Ibrahimovic.

Prima di immettere il cross vincente, Leao ha saltato con una finta di corpo ubriacante il diretto avversario D’Ambrosio; ciò che a molti è sfuggito però è stato il sorriso apparso sul volto del rossonero subito dopo la giocata.

He smiled after he burst past D’Ambrosio for the second goal 😂😂😂 @RafaeLeao7 we love you ❤️

