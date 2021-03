Leao, contro l’Udinese la sua serata: Pioli lancia un invito importante, sicuramente utile per il giocatore, chiamato ad una prestazione top

CANTA LEAO- L’edizione odierna di Tuttosport dedica in questo modo lo spazio al giocatore, titolare al posto di Ibra contro l’Udinese: “A San Siro canta Leao”. Intanto ieri ha parlato Pioli in conferenza stampa, menzionando proprio l’attaccante portoghese in maniera costruttiva e decisa.

NON VA COCCOLATO– «Siete molto bravi per andare a trovare nei grandi numeri delle negatività. Fino a qualche giornata fa parlavamo di un Leao maturato e molto dentro la partita. Domani avrà la possibilità di partire dall’inizio, non va coccolato perché dal punto di vista mentale è pronto. E’ entrato bene a Roma, sta crescendo tanto».