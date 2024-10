Leao commenta il suo momento di forma: «Mi sento al massimo livello. In Nazionale sento il sostegno di tutti: ecco cosa mi è stato chiesto». Le parole

Intervenuto ai microfoni dei cronisti nel post partita di Scozia Portogallo, come riportato da A Bola, Rafa Leao ha rilasciato queste dichiarazioni. L’attaccante del Milan ha commentato le sue prestazioni in Nazionale.

PAROLE – «L’allenatore mi ha chiesto profondità e uno contro uno e di fare il meglio che posso. Fondamentalmente, fare il mio gioco per creare opportunità. Erano una squadra molto corta; avevamo poco spazio e l’allenatore voleva che facessi movimenti profondi con e senza palla. Mi sento al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco».