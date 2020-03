Le cessioni in prestito potrebbero risolvere qualche problema

La prossima sessione di mercato potrebbe essere delicata anche per il Milan. Come noto, Elliott non ha intenzione di fare grandi investimenti

La prossima sessione di mercato potrebbe essere delicata anche per il Milan. Come noto, Elliott non ha intenzione di fare grandi investimenti. Tuttavia, anche cedere giocatori a prezzo di saldo potrebbe non essere la scelta ideale. I rossoneri rischiano di trovarsi in una situazione di stallo, senza poter spendere e senza voler svendere.

La società sta pensando di cedere alcuni giocatori in prestito per evitare minusvalenze pericolose per il bilancio. Sul taccuino ci sono Paquetà, Rafael Leao e Duarte che potrebbero andare altrove in prestito secco. In questo modo si spera di rivalutare i ragazzi per aumentarne il valore.