Lazio-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Lazio-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

Lazio-Milan streaming: alle ore 21:45 di sabato sera andrà in scena uno degli anticipi della trentesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per entrambe le compagini: da una parte gli uomini di Inzaghi vogliono proseguire la corsa al sogno, anzi obiettivo Scudetto, dall’altra il Diavolo cerca punti preziosi per un posto di Europa. I biancocelesti sono reduci da una grande prova di carattere, avendo sconfitto il Torino in rimonta per 2-1. Gli uomini di Pioli invece hanno subito contro la SPAL una brusca frenata nel loro percorso, dopo le belle vittorie contro Lecce e Roma.

Lazio-Milan streaming e diretta tv

Lazio-Milan è in programma sabato 4 luglio 2020 alle ore 21:45 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Lazio-Milan, ultime e probabili formazioni

LAZIO – Emergenza attacco per Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare a Caicedo e Immobile, entrambi squalificati. Davanti giocherà Correa, appoggiato alle sue spalle da Luis Alberto. Nel 3-5-1-1 spazio in difesa a Patric (in ballottaggio con Bastos), Acerbi e Radu. In mediana agiranno Milinkovic, Cataldi e Parolo, mentre sulle fasce ci saranno Lazzari e Jony. Tra i pali invece Strakosha.

MILAN – Confermato il 4-2-3-1. Pioli dovrà rinunciare sicuramente a Castillejo, uscito per infortunio contro la SPAL, e forse anche a Theo Hernandez. Il francese però ha rimediato solamente una forte contusione alla tibia e potrebbe essere recuperato per il match. Torna Conti sulla fascia destra della difesa, come rientra Kjaer in mezzo al fianco di Romagnoli. Confermatissima la coppia in mediana composta da Kessie e Bennacer. Al posto di Castillejo potrebbe ricevere fiducia Saelemaekers dopo la buona prestazione di mercoledì. Sulla fascia opposta agirà Calhanoglu, mentre davanti ci sarà Rebic. Dovrebbe partire dalla panchina Ibrahimovic, ma le prossime ore potrebbero riservare sorprese. Nel ruolo di trequartista al momento Bonaventura è favorito su Paquetà.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. All.: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.