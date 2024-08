Lazio Milan, CHI a destra? Fonseca ha le idee CHIARE: tocca a LUI. Ultime

Lazio-Milan, chi a destra? Fonseca ha le idee chiarissime: Emerson Royal favorito su Davide Calabria. Gli ultimi aggiornamenti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha le idee chiare per quanto riguarda il ruolo di terzino destro nella sfida di questa sera tra Lazio e Milan, gara cruciale per i rossoneri dopo l’unico punto conquistato tra Torino e Parma.

Il tecnico portoghese è pronto a lanciare dal primo minuto Emerson Royal con Calabria che si accomoderà almeno inizialmente in panchina. Scelte forti per una serata che si preannuncia bollente.