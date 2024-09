Lazio Milan, Fonseca SODDISFATTO! LUI ha superato l’esame, il GIUDIZIO non mente

Lazio-Milan, Paulo Fonseca soddisfatto dall’impatto di Fofana sul match dell’Olimpico: il giudizio dei quotidiani non mente

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove la prestazione di Fofana nella sfida di ieri sera tra Lazio e Milan all’Olimpico. Fino a quando la condizione lo sostiene, il centrocampista dà sostanza e solidità in mezzo.

PAROLE – «All’esordio dal 1’, dà sostanza. Il giallo iniziale non lo condiziona: in mezzo fa sentire la sua presenza, chiude le linee di passaggio e non risparmia mai una corsa».