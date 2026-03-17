Lazio Milan, siparietto curioso tra Maldini e Saelemaekers: il malinteso di Guida. Segui le ultimissime sui rossoneri

Durante l’ultimo impegno stagionale, un episodio singolare ha catturato l’attenzione delle telecamere di Haier Cam Serie A, diventando immediatamente virale sui social network e nelle discussioni tra i tifosi rossoneri.

Il contatto sospetto e l’intervento di Marco Guida

Al centro della vicenda troviamo Daniel Maldini, il giovane talento classe 2001 e figlio d’arte cresciuto nel vivaio, e Alexis Saelemaekers, l’esterno offensivo belga noto per la sua duttilità e lo spirito di sacrificio. Durante una fase concitata del match, un contatto tra i due ha portato il giovane attaccante a terra. L’arbitro dell’incontro, il fischietto di Torre Annunziata Marco Guida, ha inizialmente interpretato il gesto come una possibile scintilla pronta a far degenerare il clima agonistico.

«Dai su, non incendiamo la partita per nulla», è stata la frase perentoria pronunciata dal direttore di gara, intercettata dai microfoni ambientali. Guida temeva che la tensione potesse salire eccessivamente, rovinando l’equilibrio di una gara già intensa.

L’intervento di Patric e il chiarimento immediato

A risolvere il malinteso è intervenuto Patric, il difensore spagnolo della Lazio ed esperto veterano del reparto arretrato biancoceleste. Con grande naturalezza, il centrale ha rassicurato l’arbitro: «Sono amici, sta scherzando». Una spiegazione semplice che ha trasformato un potenziale caso disciplinare in un momento di ilarità. Marco Guida, incassata la spiegazione, ha risposto con un onesto: «Ah ok, non lo sapevo», chiudendo di fatto la questione senza estrarre cartellini.

La gestione di Allegri e il nuovo corso di Igli Tare

Episodi di questo tipo confermano quanto sia sottile il confine tra agonismo e goliardia, specialmente in una squadra che sta cercando una nuova identità sotto la gestione di Igli Tare. Il Direttore Sportivo del Milan, ex dirigente biancoceleste di lungo corso, sta lavorando a stretto contatto con Allegri.

In una partita dove la pressione è stata altissima, la complicità tra giocatori come Maldini e Saelemaekers ha dato sprazzi di sorrisi. Resta però la conferma di quanto sia complesso, per la classe arbitrale, decifrare ogni singolo gesto in frazioni di secondo senza l’aiuto dei protagonisti in campo.