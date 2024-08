Lazio Milan, quel NUOVO innesto dei biancocelesti spera di RECUPERARE dall’infortunio! Baroni incrocia le dita per averlo contro i rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marco Baroni, in vista delle prossime sfide contro Udinese e Milan, deve fare i conti anche con la situazione legata all’infermeria in casa Lazio. Il nuovo tecnico dei biancocelesti spera in particolare in un rientro per la delicata sfida contro i rossoneri.

Si tratta di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è attualmente fermo ai box, ma lo staff tecnico dei laziali ha un piano specifico di lavoro per recuperarlo in tempo per la sfida contro la squadra di Paulo Fonseca. Il portoghese dovrebbe scendere in campo per uno spezzone contro l’Udinese, da lì si valuteranno le sue sensazioni.