Lazio Milan, Leao RISPONDE presente: «Segnale di REAZIONE, colpiste QUESTA cosa»

Lazio-Milan, Rafael Leao risponde presente dopo l’iniziale panchina dell’Olimpico: il portoghese entra e trova l’immediato pareggio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta la prestazione di Rafael Leao nella sfida di ieri contro la Lazio, pareggiata dal Milan proprio grazie ad una rete del portoghese appena entrato in campo. Questo il giudizio:

PAROLE – «Segna una manciata di secondi dopo il suo ingresso in campo, non esulta e non fa trasparire felicità, ma intanto evita la sconfitta e dà un segnale di reazione dopo la panchina iniziale».