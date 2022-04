Lazio Milan in tv e streaming: dove vederla

Lazio Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A

Il Milan affronterà la Lazio nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. La gara si preannuncia importante, perchè la fine del campionato si avvicina e la lotta allo Scudetto si fa sempre più serrata, così come quella per l’Europa.

Il match andrà in scena domenica sera alle 20.45 e sarà possibile seguirlo – esclusiva – sulla piattaforma DAZN.