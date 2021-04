La difficile sfida lanciata dal Milan: qual è il più bel gol? – VIDEO

Il Milan permette ai tifosi rossoneri di scegliere i gol più belli nei precedenti match disputati contro la Lazio – VIDEO

Il Milan con un post sui social ha lanciato ai tifosi una sfida ardua: trovare il gol più bello nei precedenti Lazio-Milan. Shevchenko, Ibrahimovic, Ambrosini e Weah sono i protagonisti del contest.

In attesa di vedere come finirà la gara di questa sera all’Olimpico, ecco le ultime novità di formazione per la squadra di Pioli.