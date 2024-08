Lazio Milan, Fonseca cambia ancora: le possibili scelte per la sfida dell’Olimpico. Prime INDICAZIONI

Lazio Milan, Fonseca cambia ancora: le possibili scelte per la sfida dell’Olimpico. Primissime INDICAZIONI

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa rossonera a tre giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Fonseca è pronto a cambiare tanto rispetto alla gara di Parma.

Theo e Leao verranno confermati, così come Pavlovic e Tomori. Sulla destra ballottaggio Emerson Royal-Calabria, mentre in mezzo potrebbe pagare Musah con una panchina. Difficile vedere dal primo minuto Fofana, con Bennacer che resta un’incognita. Loftus-Cheek tornerà in mezzo, con una trequarti costituita da Pulisic e Chukwueze. In attacco uno tra Okafor e Jovic.