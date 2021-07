Lazio, grana Luis Alberto. Sarri: «È un problema per la società»

Luis Alberto non si presenta al ritiro con la Lazio. In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico Maurizio Sarri

Luis Alberto è la grana di questi giorni in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo ha disertato il primo giorno di ritiro, alimentando le voci di mercato. Ne ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri. Le parole del tecnico.

«Non ha risposto ad una convocazione, è un problema dal punto di vista societario. Dal punto di vista morale, deve parlare con me e coi compagni: se ci convince, sarà tutto a posto, se no dovrà chiederci scusa. Il gruppo squadra gestirà i rapporti. Potrebbe dirci anche cose con cui siamo d’accordo, la pena di morte non c’è nei miei gruppi. Ho litigato a morte con tanti che ho rimesso dentro».