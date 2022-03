Lazetic-Milan, Gazzetta: «L’anno prossimo farà valere il suo talento». Il giovane croato ancora in attesa dell’esordio

Sinora zero spazio per Marko Lazetic dal suo arrivo a gennaio il Milan. Il giovane attaccante serbo sta lavorando duramente a Milanello per mettersi nelle condizioni di essere utile alla causa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport Lazetic l’anno prossimo avrà preso confidenza con il calcio italiano e gli schemi di Pioli: potrà finalmente far valere il suo talento.