Laporta soddisfatto della permanenza di Xavi: «Abbiamo un allenatore che pensa sempre al meglio per il Barcellona, vi spiego il progetto»

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha preso parola in conferenza stampa per annunciare la permanenza di Xavi sulla panchina

Intervenuto in conferenza stampa, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha annunciato ed ha commentato la permanenza di Xavi sulla panchina dei blaugrana. Dopo tante settimane di trattativa, il tecnico, che era stato accostato anche alla panchina del Milan per il dopo Pioli, ha deciso di rimanere al Barça, almeno fino al termine del suo contratto.

XAVI RESTA – «Ho la soddisfazione di comunicare la notizia che Xavi proseguirà al Barcellona e questa è una grande notizia. In passato ha parlato del suo addio, ma ieri ho avuto l’opportunità di parlarci e mi ha trasmesso fiducia e ambizione, la voglia di portare avanti questo progetto. Per tutti questi motivi, fin dal primo momento mi è sembrata una grande notizia per il Barcellona. Da presidente, dico che la stabilità è chiave per arrivare ai successi. E poi non dimentichiamolo, Xavi è un culé incontestabile. Abbiamo un allenatore che pensa sempre al meglio per il Barcellona, questo è chiaro a tutti. I nostri giovani hanno bisogno di un punto di riferimento e non c’è nessuno meglio di Xavi. Siamo convinti che sarà un progetto vincente con lui».

DIBATTITO INTERNO? – «La direzione sportiva e l’allenatore lavorano per migliorare, ci saranno dei cambi ma non dirò quali. Sono loro quelli che devono decidere. Sulla sua permanenza: nel caso in cui avessimo vinto sarebbe rimasto a prescindere, senza successi invece abbiamo avuto bisogno di parlare, ma dopo poco tutto è stato chiaro. Il progetto c’è e ha bisogno di stabilità: abbiamo una squadra giovane, di presente e di futuro, e uno spogliatoio molto unito. E poi era tanto tempo che non vedevo la tifoseria così coinvolta. Gli chiedo di credere in questo progetto, perché sarà vincente».