Landucci a Mediaset: «Obiettivi stagionali? Abbiamo un’idea chiara in testa. Dobbiamo pensare a…». Le ultimissime notizie

La vittoria per 3-0 del Milan contro il Lecce in Coppa Italia non è stata solo un successo sul campo, ma anche una conferma della solidità del progetto rossonero, che va oltre i singoli risultati. Nel post-partita, a commentare la prestazione della squadra è stato Marco Landucci, collaboratore di Allegri, che ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e l’atteggiamento vincente del gruppo.

Landucci ha ribadito che, nonostante gli obiettivi siano importanti, la filosofia del club resta quella di concentrarsi su una partita alla volta. “Dobbiamo giocare partita dopo partita”, ha detto, sottolineando un approccio che mira alla massima concentrazione in ogni singolo impegno. La squadra, a suo dire, sta dimostrando un atteggiamento esemplare, frutto di un gruppo “meraviglioso che lavora e sta attento a tutto”. L’atmosfera a Milanello è considerata “bellissima”, un fattore chiave per la coesione e il successo.

L’importanza del miglioramento continuo

Secondo Landucci, non esiste la possibilità di mantenere un livello di rendimento: o si migliora o si peggiora. Per questo, l’obiettivo primario per i giocatori del Milan deve essere il miglioramento costante. Un concetto che si applica anche ai dettagli più piccoli, come “fare un metro in più, non far calciare, correre in avanti”, tutte azioni che la squadra sta svolgendo bene e che deve continuare a fare con la stessa umiltà e determinazione.

La vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, quindi, non è solo un semplice passaggio del turno, ma la dimostrazione che il gruppo è sulla strada giusta. La mentalità vincente, l’impegno costante e la cura dei dettagli sono i pilastri su cui il Milan sta costruendo le sue ambizioni stagionali. Il 3-0 finale è un risultato che premia il lavoro di tutti, dalla panchina al campo, e che fa ben sperare per il futuro. La strada è ancora lunga, ma la squadra sembra avere la giusta rotta per affrontare le prossime sfide con determinazione e concentrazione.