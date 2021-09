Lamouchi: «In Champions il Milan meritava di più»

Lamouchi è convinto che il Milan non meritasse di perdere contro il Liverpool: la sconfitta potrebbe avere ripercussioni

Sabri Lamouchi, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, ha analizzato le gare delle italiane in Champions, tra cui quella del Milan, sconfitto dal Liverpool per 3-2:

«Le italiane in Champions? I dettagli fanno la differenza. Inter e Milan meritavano di più. Iniziare la Champions con una sconfitta non è bello, potrebbe avere qualche ripercussione. È andata bene invece alla Juventus, potrebbe aver dato un segnale per riprendere il cammino».