La Uefa premia i tifosi: la decisione sui biglietti per le coppe europee

La Uefa premia i tifosi: 30mila biglietti gratis ai tifosi per le fasi finali delle coppe europee: tutti i dettagli

Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, ha annunciato che ai tifosi delle squadre partecipanti alle finali delle competizioni UEFA per club di quest’anno verranno offerti biglietti gratuiti. Decisione presa per ringraziare e ripagare i tifosi del loro supporto al calcio europeo durante la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Ecco di seguito come verranno suddivisi.

I circa 30mila biglietti che verranno messi a disposizione dei tifosi saranno ripartiti in questo modo: 10.000 biglietti gratuiti per la finale di Champions League (5.000 a squadra); 8.000 per la finale di Europa League (4.000 a squadra); 6.000 per la finale di Conference League (3.000 a squadra) e 6.000 per la finale della Women’s Champions League (3.000 a squadra). Inoltre, la UEFA ha anche deciso di mantenere invariati il prezzo dei biglietti della categoria 4 (70€) e della categoria 3 (180€) per le prossime tre finali della UEFA Champions League, ovvero 2022, 2023 e 2024, rimanendo in linea con i prezzi in vigore dal 2020.