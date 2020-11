La pausa arriva al momento giusto, il Milan potrà rifiatare

Milan, la pausa per gli impegni delle Nazionali interrompe momentaneamente il corso dei campionati e permette di rifiatare

La pausa per gli impegni delle Nazionali interrompe momentaneamente il corso dei campionati. Da una parte i club saranno costretti a far partire i propri tesserati (molte le critiche in merito, soprattutto in periodo pandemia), dall’altra però si potrà cogliere l’occasione per riordinare le idee.

Per quanto riguarda il Milan, la pausa sarà fondamentale per interrompere un calo di forma. Le ultime due partite hanno mostrato alcuni limiti del gruppo, portando una sconfitta e un pareggio. Pioli potrà quindi lavorare per migliorare alcune questioni tattiche e l’atteggiamento in alcuni frangenti del match.