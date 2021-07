La Juventus si inserisce per Kaio Jorge; Maldini non vuole aste

La Juventus è pronta ad inserirsi nello stallo tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge: Maldini vuole evitare ogni tipo di asta

Aumentano gli ostacoli per il Milan nella corsa a Kaio Jorge: come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, la Juventus, approfittando dello stallo tra i rossoneri e il Santos per l’attaccante classe 2002, si è inserita nella corsa al brasiliano e promette battaglia.

MALDINI HA UN’IDEA PRECISA – I rossoneri hanno messo sul piatto 6 milioni contro i 10 richiesti dal Santos con Maldini che ha chiarito la situazione al club brasiliano: nessuna asta, senza accordo il Diavolo cambierà obiettivo senza problemi.