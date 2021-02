La Juve mette la quinta e vede la finale, l’Inter si fa male da sola

Pirlo ribalta Conte, vittoria pesante in trasferta per la Juve, ma l’Inter regala due gol a Ronaldo. Tra una settimana il ritorno allo Stadium

Stessa Inter, altra Juve. Non perfetta ma lucida, intensa e cattiva al punto giusto. Lanciata da Ronaldo, a secco da tre partite, decisamente troppe per uno come lui. Ma soprattutto dagli errori dei nerazzurri, che dopo il vantaggio in avvio si complicano tremendamente la vita con il fallo in area di Young su Cuadrado e l’azione suicida Bastoni – Handanovic. CR7 non perdona e regala ai bianconeri due gol in trasferta da gestire nella sfida di ritorno, orfana di Vidal e Sanchez ma con un Lukaku in più.

