La FIGC cerca soluzioni per tutelare i calciatori alla ripresa

In vista di una possibile ripresa dei campionati, la Federazione starebbe pensando a come tutelare i calciatori.

La Serie A sta cercando un modo per ricominciare a scendere in campo: tante le ipotesi sul tavolo ma uno degli aspetti ancora da stabilire sarà il protocollo che dovranno seguire le società per tutelare calciatori e dipendenti, scongiurando possibili contagi.

Come riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport, nella riunione di martedì 14 aprile si valuterà l’ipotesi di chiudere i calciatori in ritiro nei centri sportivi per tutta la fase di allenamenti in vista della ripresa del campionato. Da questo punto di vista il Milan sarebbe ben attrezzato, essendo Milanello perfettamente adatto per l’eventualità.