Krunic lascia il Milan? Un club continua a monitorare il centrocampista, che potrebbe lasciare i rossoneri

Rade Krunic continua a tenere banco nel calciomercato Milan per quanto riguarda una possibile partenza. Nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua, il club rossonero potrebbe prenderla in considerazione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, il Fenerbahce continua a seguire con attenzione la sua situazione.