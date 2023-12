Krunic verso l’addio? Il Milan attende l’offerta e prepara questo nuovo colpo in vista del mercato di gennaio

Krunic potrebbe davvero lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di mercato di gennaio. A confermarlo è Tuttosport oggi in edicola, che spiega come la società stia aspettando ora un’offerta per il bosniaco.

Il centrocampista è apparso scuro in volto e si dice voglia andare via. I rossoneri potrebbero monetizzare la sua cessione per andare a chiudere il colpo Juan Miranda dal Betis.