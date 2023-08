Krunic Fenerbahce, bloccato al momento il trasferimento in Turchia. E il Milan alza il prezzo del bosniaco

Non si sblocca la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Nonostante il forte pressing dei turchi, c’è ancora una grande distanza economica tra i due club.

Il Milan ha alzato il prezzo per la cessione del centrocampista bosniaco a 12-15 milioni di euro, una cifra che il Fenerbahce non ha intenzione di spendere. Poco male però, perché per Pioli il giocatore è un pezzo pregiato di cui è difficile privarsi. A riportarlo è Relevo.