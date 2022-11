Krunic a Milan Tv: «Oggi contano solo i tre punti. Io mi sento bene»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato nel pre-partita della gara contro lo Spezia: le sue parole ai canali ufficiali rossoneri

Intervistato da Milan Tv nel pre-partita della gara contro lo Spezia, Rade Krunic ha dichiarato:

«Sicuramente mettiamo la Champions League da parte. Arriviamo da una brutta sconfitta in campionato: oggi conta solo la vittoria. Giochiamo davanti al nostro pubblico, nel nostro stadio: conta solo vincere. Ricordiamo le partite contro lo Spezia, veramente difficili. L’abbiamo preparata come qualsiasi partita: affrontiamo qualsiasi partita con la stessa determinazione e voglia. Anche quella di stasera, non sarà facile contro lo Spezia ma conta solo vincere. Personalmente mi sento bene, spero di offrire una prestazione bella come tutti i miei compagni: con una vittoria sarebbe più bella».