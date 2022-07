Korenčiová: «Sono molto felice di tornare in italia…». Le parole dell’ex calciatrice rossonera

L’ex rossonera Mária Korenčiová è ritornata in Italia e giocherà nel Como Women. Ecco le parole della calciatrice:

«Sono molto felice di tornare in Italia. Ho sentito parlare molto bene del Como Women già l’anno scorso, quando era in Serie B, quindi non vedo l’ora di entrare a far parte di questo club e lavorare con la squadra».