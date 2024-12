Koopmeiners Juve, arriva il verdetto dopo l’infortunio col Monza: la novità verso Fiorentina e Milan. Cosa filtra dagli esami al J Medical

E’ arrivato il verdetto degli esami a cui si è sottoposto Koopmeiners al J Medical dopo l’infortunio rimediato durante Monza Juve.

Come svelato da Sky Sport non ci sono lesioni muscolari e quindi c’è ottimismo per il recupero del centrocampista olandese per la partita di sabato contro la Fiorentina e anche per quella successiva contro il Milan in Supercoppa Italiana.