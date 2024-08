Kone Milan, la BOMBA dalla Germania: nuovo ASSALTO per il centrocampista! I DETTAGLI sull’offerta rossonera per averlo

Con l’acquisto di Youssouf Fofana sembrava essersi chiuso il mercato Milan, almeno quello in entrata, come aveva confermato anche lo stesso Paulo Fonseca in conferenza stampa: invece i dirigenti rossoneri non hanno mai mollato la presa per Manu Koné ed ora preparano un nuovo assalto per il centrocampista francese.

Stando a quanto riferito dalla Bild, il diavolo ha pronta l’offerta al Borussia Monchengladbach da 16 milioni di euro. Il club tedesco ne chiede invece 25 milioni, bonus esclusi. Da capire se i due club riusciranno a trovare un’intesa.