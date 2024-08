Koné Milan, Ambrosini SENTENZIA: «Sarebbe una mossa in LINEA». Poi la RIVELAZIONE su Bennacer

Koné Milan, Ambrosini SENTENZIA: «Sarebbe una mossa in linea anche perché Bennacer…». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

L’ex calciatore rossonero Ambrosini ha parlato a La Gazzetta dello Sport analizzando uno degli obiettivi del calciomercato Milan Koné in relazione alla possibile cessione di Bennacer.

PAROLE – «Sarebbe una mossa in linea con l’intenzione di costruire una squadra dalla vocazione più internazionale, nel modo di intendere calcio. Con più ritmo e intensità, per intenderci. Bennacer, poi, mi pare non sia ancora tornato ai livelli pre-infortunio»