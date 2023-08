Clamoroso Kolo Muani: non si allena con l’Eintracht, ecco dove vuole giocare l’attaccante in passato accostato al Milan

Come riferito da Fabrizio Romano, l’Eintracht Francoforte ha confermato formalmente la decisione di Randal Kolo Muani di non allenarsi con la squadra. Sta spingendo nel pubblico e nel privato per approdare al PSG.

Alcune fonti suggeriscono che l’attaccante, accostato in passato al Milan, sia già a Parigi per fare pressione e far sì che l’affare si realizzi.