Kohn Milan: NOME NUOVO per la difesa. Concorrenza col Torino, ecco il PREZZO per acquistarlo dal Galatasaray

Kohn Milan: nome nuovo in difesa. Concorrenza col Torino, c’è il prezzo per acquistarlo dal Galatasaray. Novità

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, Torino e Milan hanno posato gli occhi su Derrick Kohn, terzino sinistro (all’occorrenza anche da difensore centrale e centrocampista tutta fascia) del Galatasaray.

Il classe 99′, tedesco di origini ghanesi, rappresenta una alternativa per il club rossonero per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il suo cartellino viene valutato dai turchi non meno di 6 milioni di euro, ma non c’è la volontà di cederlo. Anzi, lavori in corso per rinnovargli il contratto.