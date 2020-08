Kobe Bryant avrebbe compiuto 42 anni: gli auguri del Milan – SOCIAL

Oggi l’ex giocatore del Los Angeles Lakers, e grande tifoso del Milan, Kobe Bryant avrebbe compiuto 42 anni di età. Un giorno iconico che il club rossonero ha voluto giustamente ricordare con il seguente tweet: «Quel magico 24 oggi sarebbe diventato un 42. Mi manchi, Kobe».

Il riferimento al 24 si rifà allo storico numero di maglia (insieme alla 8) indossato dal campione di Philadelphia vincitore di ben 5 anelli NBA.

Kobe, the magic 24 that would have turned 42 today. Forever missed, never forgotten ❤️

Quel magico 24 oggi sarebbe diventato un 42. Ci manchi, Kobe ❤️ #SempreMilan #SempreKobe pic.twitter.com/iDJSyHbxD2

— AC Milan (@acmilan) August 23, 2020