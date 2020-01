Kjaer ritrova Ibrahimovic al Milan: «Ibrahimovic è un arrogante»

Simon Kjaer, neo acquisto rossonero ritrova Ibrahimovic, con non ha mai avuto un feeling particolare: «Ibrahimovic è un arrogante»

Oggi in mattinata è arrivato il comunicato ufficiale, Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. Il danese arriva dal Siviglia dopo una piccola parentesi all’Atalanta. Al Milan il centrale ex Palermo e Roma ritrova Ibrahimovic, giocatore con il quale non ha mai avuto un feeling particolare.

Il 3 novembre 2016 a Istanbul, il Manchester United perse 2-1 col Fenerbahce.

Ibra entrò dalla panchina e dopo una discussione mise le mani al collo di Kjaer, divisi poi da Mourinho insieme al quarto uomo.

Nel post partita Kjaer commentò cosi: «Ibrahimovic è un arrogante, sempre pronto a tirar fuori il petto. Non è la prima volta che lo affronto e conosco le sue reazioni fuori luogo».

Ora i due dovranno giocare per la stessa maglia, chissà che non nasca una grande amicizia.