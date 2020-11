Kjaer: «Perdere così in casa fa male, ma forse ci darà una svegliata»

Al termine di Milan-Lille, ci ha pensato Simon Kjaer direttamente dal campo a parlare di questa brutta sconfitta

Quella di Milan-Lille è stata una serata complicata per la difesa rossonera, e lo sa bene Simon Kjaer. Il danese ha tentato a fine partita di analizzare questa brutta sconfitta per 0-3.

Ecco le sue dichiarazioni: «Che si vinca o si perda, bisogna analizzare le cose che non vanno e stasera sono un po’ di più. Perdere 3-0 in casa fa male, ma dobbiamo andare avanti. Tatticamente non eravamo messi male, ma nei duelli individuali eravamo sempre in ritardo e questo condizionava il nostro modo di stare in campo. Da domani fare le stesse cose che abbiamo sempre fatto, non è per una sconfitta che siamo diventati una brutta squadra. Ogni tanto una sconfitta fa bene, magari ci dà una svegliata.»