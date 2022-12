Kjaer deluso per il Mondiale. Pioli: «C’erano aspettative superiori». Il mister conferma lo stato d’animo del difensore rossonero

Simon Kjaer torna in Italia dopo il Mondiale. Il difensore del Milan è tornato dopo il Mondiale di Qatar, dove la Danimarca non è andato oltre la fase a gironi a causa della sconfitta contro l’Australia.

Questa sconfitta è stata dolorosa per Kjaer, come ha confermato Pioli ai microfoni di Sky Sport Club: «Kjaer? Non è tornato felice, la Danimarca affrontava per la prima volta il Mondiale con delle aspettative superiori»