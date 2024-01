Kjaer Milan, definito il futuro del danese: la società non tornerà sui suoi passi. Le ultime sul difensore

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Simon Kjaer, in scadenza di contratto con il Milan al termine di questa annata calcistica.

Secondo quanto si apprende dal quotidiano, con ogni probabilità in estate si separeranno le strade del difensore danese e del Milan: il contratto di Kjaer non verrà rinnovato, per questo i rossoneri si stanno già muovendo sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore.