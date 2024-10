Kjaer Juventus, l’ex MILAN firma per i bianconeri? TUTTA LA VERITA’. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Rai Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al calciomercato Juve, in cerca di un difensore per sopperire all’assenza di Gleison Bremer per il resto della stagione.

Il DT Cristiano Giuntoli avrebbe scartato la possibilità di ricorrere alla lista degli svincolati, eliminando dalla lista i nomi di Sergio Ramos e Kjaer (ex Milan) . La volontà del club è quella di aspettare il prossimo mercato di gennaio in cerca di occasioni.