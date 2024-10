Kjaer, quale futuro per l’ex rossonero? Lista lunga, i nomi fanno impressione

Kjaer, quale futuro per l’ex Milan? Lista lunga di svincolati, il danese può firmare con il Parma a parametro zero

Simon Kjaer dopo aver lasciato il Milan quest’estate non ha ancora trovato una nuova squadra. Il danese ex Atalanta fa parte dell’ampia lista di difensori svincolati, all’interno di questa anche giocatori di lusso come Sergio Ramos o Matip. Aperta tuttora l’ipotesi Parma.

Difensori

Sergio Ramos – Spagna, 38 anni

Joel Matip – Camerun, 33 anni

Adama Soumaoro – Francia, 32 anni

Kostas Manolas – Grecia, 33 anni

Ghislain Konan – Costa d’Avorio, 28 anni

Daniel Amartey – Ghana, 29 anni

Wallace – Brasile, 29 anni

Koffi Djidji – Costa d’Avorio, 31 anni

Serge Aurier – Costa d’Avorio, 31 anni

Mário Fernandes – Russia, 33 anni

Cedric – Portogallo, 33 anni

Bouna Sarr – Senegal, 32 anni

Brandon Williams – Inghilterra, 24 anni

Filip Benkovic – Croazia, 27 anni

Layvin Kurzawa – Francia, 31 anni

Simon Kjaer – Danimarca, 35 anni