Kjaer: «Anno difficile, ma sono orgoglioso di essere al Milan»

Simon Kjaer ha parlato su Twitter della prima stagione vissuta con la maglia del Milan: ecco le sue parole sull’annata

«Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma calcisticamente parlando che anno è stato per il Milan! Sono orgoglioso e felice di giocare per questo fantastico club. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Spero di vedervi tutti a San Siro il prima possibile. Grazie a tutti».