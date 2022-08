Kjaer a MilanTV: «Tornare in campo ti dà un’altra forza»

Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo il pareggio del Milan in casa del Sassuolo. Le sue parole

PARTITA – «Il Sassuolo ha fatto un’ottima partita difensiva, hanno avuto solo il rigore davanti. Noi siamo mancati nell’ultimo passaggio, dobbiamo lavorarci e daremo tutti una mano su quello.»

RIENTRO IN CAMPO – «Ti dà un’altra forza. Quando stai fuori o in TV sei un po’ più lucido, ma quando sei in campo sei in condizione di spingere un po’ di più perché tu sei a soffrire con i compagni. Il mio ruolo, comunque, non cambia se sono in campo o meno. Ho lavorato tanto per quasi 9 mesi. Il calcio ti cambia in un secondo: ero al Pallone d’Oro, un sogno per me, e due giorni dopo mi sono rotto il crociato; dal giorno 3 ho ricominciato a lavorare e non ho mai avuto un orologio. Ora ho 33 anni: a 24 anni non avrei mai chiesto di uscire all’80esimo; non posso rischiare di farmi male in questo periodo con tante partite davanti. Ma adesso sono qua.»