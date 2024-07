Khephren Thuram Juve, UFFICIALE il suo trasferimento in bianconero: il francese era stato ACCOSTATO anche al Milan: l’annuncio

Khéphren Thuram è un nuovo giocatore della Juve. Il club bianconero, attraverso una nota ufficiale del club, ha comunicato l’accordo con il centrocampista francese fino al 2029, il quale in passato era stato accostato anche al mercato Milan. Il comunicato:

Ufficiale | Khéphren Thuram è un giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto in bianconero! ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 10, 2024

COMUNICATO – «È ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Khéphren Thuram proveniente dall’OGC Nice: il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029.

l legame fra Khéphren Thuram-Ulien e l’Italia è di lunga data e risale al suo luogo di nascita. Perché Khéphren, francese, figlio dell’ex giocatore bianconero Lilian Thuram, nasce a Reggio Emilia nel marzo del 2001 a pochi mesi dal trasferimento a Torino di papà Lilian che, a quei tempi, giocava a Parma. Nell’estate del 2001 la famiglia Thuram si trasferisce a Torino dove, ventitré anni più tardi, Khéphren è pronto a fare ritorno.

I primi passi nel mondo del calcio Khéphren Thuram li muove in Francia, vicino a Parigi: prima a Neuilly-sur-Seine nelle giovanili dell’Olympique de Neuilly, poi a Boulogne-Billancourt all’Athlétic Club Boulogne-Billancourt. A 13 anni viene selezionato da INF Clairefontaine e inserito tra i migliori venti giocatori francesi nati nel 2001; nel 2016 arriva la chiamata dell’AS Monaco con il quale debutta tra i più grandi e lo fa in Champions League nel novembre del 2018, a 17 anni, contro l’Atletico Madrid; nell’estate del 2019 poi il trasferimento all’OGC Nice con cui colleziona 167 gare totali fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 9 gol e realizzando 11 assist. Quinquennio nel quale è stato il giocatore del club transalpino a collezionare più presenze in Ligue 1 (141) e in cui è stato il secondo calciatore a ingaggiare più duelli (942).

È con il club della Costa Azzurra che Khéphren si presenta a tutti gli effetti al grande pubblico, maturando sotto tutti gli aspetti: fisici, – dinamismo, velocità e potenza alcune delle sue caratteristiche – tecnici, tattici e di responsabilità sul rettangolo verde. Insomma, da più parti definito come il prototipo del centrocampista moderno. Caratteristiche che hanno convinto anche il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps a convocarlo con la nazionale maggiore con la quale ha debuttato il 24 marzo 2023 contro l’Olanda.

Khéphren Thuram arriva dunque alla Juventus dopo cinque stagioni disputate all’OGC Nice in cui è cresciuto anno dopo anno, lasciando la Francia e facendo ritorno in Italia.

Torino, ora, è di nuovo casa sua.

Benvenuto alla Juventus Khéphren!»