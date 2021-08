Kessie vuole un ingaggio alla Ibrahimovic, le ultime sull’ivoriano

Franck Kessie vorrebbe uno stipendio pari a quello di Zlatan Ibrahimovic. Ecco l’offerta rossonera e la volontà dell’ivoriano

Il Milan vorrebbe trattenere Franck Kessie. La proposta rossonera, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe di 6 milioni di euro più bonus (cifra richiesta dall’ivoriano sino a qualche giorno fa).

Nelle ultime ore, però, si parla di richiesta in aumento (7 milioni netti che con l’aggiunta di bonus si toccano gli 8,5), uno stipendio alla Zlatan Ibrahimovic, troppo alto per la linea del club di Via Aldo Rossi.

Occhio a questo punto all’interesse di Liverpool e Tottenham. Da Casa Milan filtra sempre ottimismo. Kessie non molto tempo fa aveva rilasciato una piacevole dichiarazione d’amore verso i colori rossoneri.