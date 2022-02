Kessiè Milan: due club inglesi in prima fila per l’ivoriano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Kessiè. Per il centrocampista ivoriano ci sarebbero due club inglesi in primo piano

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Kessiè. Per il centrocampista ivoriano ci sarebbero due club inglesi in primo piano

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Manchester United e Tottenham sono nella posizione migliore per ingaggiare il centrocampista del Milan Franck Kessie, in scadenza a giugno.

Il Barcellona era tra i club europei più attenti al 25enne, ma secondo fonti spagnole i catalani hanno raffreddato il loro interesse, incoraggiando i club di Premier League all’inseguimento dell’ivoriano.